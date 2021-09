L’Olbia Calcio gestirà gli impianti sportivi del Geovillage

Arriva il via libera da parte del tribunale fallimentare.

E’ arrivato l’ok da parte del tribunale fallimentare alla gestione degli impianti sportivi del Geovillage da parte dell’Olbia Calcio.

A poco meno di un anno dalla chiusura e la successiva indagine della Guardia di finanza per una presunta turbativa d’asta l’Olbia calcio gestirà gli impianti sportivi dell’importante struttura gallurese, con la facoltà di darli in sub affido ad altre tre società sportive.

Una grande notizia non solo per il mondo dello sport, ma anche per tutta la città, che rischia di veder una delle sue più importanti strutture preda dell’abbandono e del degrado.

Intanto proprio il Geovillage si prepara ad ospitare, dal 6 al 10 ottobre, i campionati mondiali di judo juniores con circa 700 atleti provenienti da oltre 130 nazioni pronti a contendersi nelle varie categorie il primato mondiale.

