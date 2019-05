Olbia, al via la campagna antincendio del Cipnes

Gli accorgimenti e le attività di prevenzione.

Sono in corso, all’interno delle aree e lungo le pertinenze stradali di proprietà del Cipnes Gallura le attività di prevenzione antincendio previste dalle disposizioni regionali 2019.

Come tutti gli anni il Cipnes Gallura, nell’approssimarsi della stagione estiva, al fine di garantire la sicurezza dell’intera area e alle numerose persone che ogni giorno transitano all’interno dell’agglomerato industriale, predispone le più opportune misure cautelative per prevenire l’insorgere e il diffondersi degli incendi in tutto il territorio di competenza consortile.

L’ente non si limita alle sole prescrizioni regionali antincendio: oltre alla rimozione di sterpaglie e allo sfalcio dell’erba, infatti, verranno attuate misure migliorative volontarie allo scopo di ridurre al minimo il pericolo derivante dagli incendi di interfaccia tra l’urbanizzato e il rurale.

Per tutto il periodo estivo, inoltre, il personale consortile garantirà le condizioni ottimali di incolumità e di igiene pubblica, compresa la rimozione quotidiana dei rifiuti abbandonati all’interno delle aree e nelle pertinenze stradali consortili.

