Il prezzo degli affitti in Gallura e a Olbia.

Schizza il prezzo degli affitti anche a Olbia e in Gallura. A registrare questo aumento dei canoni di locazione delle case sono un’analisi condotta da Idealista e confermata da una rilevazione dal sito Immobiliare.it.

Se su base nazionale, secondo Idealista.it, gli aumenti aumentano del 7%, a una media di 12 euro/m² mensili, in provincia di Sassari, i prezzi nell’ultimo trimestre hanno subito un boom del + 12,0 % e una media di 15 euro/m² mensili nel mese di giugno 2022. L’incremento del costo degli affitti delle abitazioni a Olbia, secondo Immobiliare.it, ha subìto un balzo in avanti fino al 51,44% rispetto a giugno 2021. A giugno 2022 infatti per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 22,11 euro al mese per metro quadro, raggiungendo il suo massimo nel mese di giugno.

Aumenta la domanda di case a Olbia e in Gallura.

E’ la domanda ad aver determinato l’incremento alle stelle dei canoni di locazione delle case, anche a Olbia e in Gallura. A spiegarlo chi lavora nel settore immobiliare, che ha analizzato la situazione a livello locale. “C’è anche qua un mercato vivo per quanto riguarda la richiesta degli affitti, soprattutto se parliamo di una città viva come Olbia, unica in Sardegna – dice Alessio Longu, consulente responsabile della Tecnocasa di Olbia -. Questo è determinato dal fatto che le banche non erogano il credito a tutti, soprattutto se parliamo di persone che hanno contratti di lavoro stagionali o a tempo determinato. E’ vero che il governo ha avviato delle politiche di incentivi, ma quello che è stato fatto non è sufficiente per far sì che si possa acquistare una casa propria. Nella nostra filiale noi ci occupiamo soltanto della vendita di case proprio perché altrimenti avremmo tantissime richieste sugli affitti, Olbia è una città molto viva a livello demografico dove c’è tanta domanda, soprattutto dai giovani che vogliono uscire subito di casa ma non hanno una posizione sicura per poter accedere ad un mutuo”.