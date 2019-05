Il Castello di Pedres sporcato dai vandali.

Se non si trovasse a Olbia sarebbe probabilmente ogni giorno meta di turisti e valorizzato come merita. Invece il Castello di Pedres, che sorge appena fuori da Olbia fa parte di quei monumenti di gran pregio dimenticati.

Dimenticati, ma non dai vandali. Infatti, in cima alla torre alcune rocce sono state prese di mira da qualche teppista e tappezzate di scritte.

Anche la strada che porta al rudere della fortezza medievale è impraticabile. È una stradina campestre molto difficoltosa da percorrere in auto. Il percorso si ferma in una piazzola, che avrebbe dovuto ospitare la biglietteria e l’ufficio informazioni. È tutto chiuso e senza servizi igienici. Mentre la scalinata che porta alla torre è priva di barriere protettive ed è inaccessibile ai disabili. Insomma, tutto fuorché quello che ci si aspetta da un monumento come il castello di Pedres.

