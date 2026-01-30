Olbia, nuovo parco a Poltu Cuadu, quasi finiti i lavori: ecco come è

Pronto il nuovo parco di Poltu Cuadu a Olbia.

A Poltu Cuadu, a Olbia, è quasi finito il primo parco. I lavori dell’area verde attorno a San Ponziano sono quasi completi e il giardino è accessibile. Si tratta del primo intervento di riqualificazione più atteso del rione in zona aeroporto, che rientra nel progetto iTi. Mentre si attende il secondo parco in via Cesare Pavese, i residenti possono usufruire del piccolo polmone verde che migliora la qualità della vita degli abitanti.

Il piccolo parco è fatto di percorsi di alberi della macchia mediterranea e prato che arriva fino alla parrocchia e il palazzo del Community Hub. La prima parte dei lavori quasi completa riguarda la realizzazione della pista ciclabile che è in fase di completamento. Poco distante dal parco c’è un’area pedonale e ciclabile che si sta estendendo fino al mare. In questi anni il quartiere sta vivendo una fase di riqualificazione che sta rendendo Poltu Quadu, grazie ai lavori dell’iTi, uno dei quartieri periferici più belli della città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui