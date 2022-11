Nove anni dopo Cleopatra polemiche sui lavori a Olbia

Nove anni dopo il ciclone Cleopatra che ha devastato Olbia arrivano le commemorazioni, ma anche le polemiche per le incompiute. Quel 18 novembre del 2013 è indimenticabile, i danni e le morti dell’alluvione hanno lasciato il segno. Ma, a nove anni di distanza, non tutto sarebbe stato fatto per evitare che un evento simile possa provocare nuovi danni. Il rischio che Olbia perda i fondi per le opere necessarie è concreto secondo il Partito democratico. Giuseppe Meloni è il primo firmatario di un’interrogazione presentata in Consiglio regionale.

“Il 21 settembre 2021 il Presidente della Regione, in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha nominato l’amministratore unico delle società “Opere Infrastrutture della Sardegna S.r.l.” soggetto attuatore per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo di programma del 18 novembre 2015 e nei successivi atti integrativi”. Nell’interrogazione si ricorda che a gennaio 2022 soggetto attuatore e Comune di Olbia hanno siglato una convenzione per gli interventi previsti nell’accordo di programma, da 151,5 milioni di euro.

Secondo i consiglieri Pd l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori deve arrivare entro il 31 dicembre 2022. Altrimenti si rischia di perdere 78,8 milioni dei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) “assegnati

per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di

Olbia”. Per questo motivo, a 45 giorni da quella scadenza, i consiglieri Dem si ricolgono al presidente della Regione, Christian Solinas. “Per sapere se il Comune di Olbia abbia ottemperato agli obblighi di cui alla convenzione stipulata in data 03.01.2022 con il soggetto attuatore”. Il Pd chiede anche se l’amministrazione di Settimo Nizzi “sia nella condizione di poter giungere entro il 31 dicembre 2022 all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante, individuata nell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori”.

La messa per l’alluvione

In occasione del nono anniversario dell’alluvione per il ciclone Cleopatra ci sarà una commemorazione. Alle 17 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Olbia, il vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti celebrerà una messa in commemorazione dell’evento e delle 13 vittime dell’alluvione.

