La situazione del Rio Siligheddu di Olbia.

Torna a preoccupare la condizione dei canali di Olbia. Il Rio Seligheddu è ostruito dalla vegetazione che cresce sul letto. La flora sul fiume ha creato un vero e proprio “tappo” in via Seligheddu, dove scorre il canale omonimo. Le condizioni del letto sarebbero così da almeno un anno. “Dopo l’ultima pulizia non si è fatto più nulla”, denunciano i residenti della zona.

Una situazione che getta nel panico totale i residenti del quartiere, sopratutto quelli che vivono al ridosso del Rio Seligheddu. Le brutte giornate dal punto di vista meterologico, rischiano di far rivivere l’incubo delle alluvioni del 2013 e del 2015.

Intanto, si aspetta che i fondi vincolati da Governo possano finalmente risolvere il rischio idraulico a Olbia. Ma la pulizia dei canali, come denunciano i residenti, non viene eseguita regolarmente sui letti dei fiumi che attraversano la città.

(Visited 89 times, 111 visits today)