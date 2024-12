Olbia dice addio a Giovannella, aveva solo 60 anni

Addio a Giovannella Serra.

Olbia in lutto per la scomparsa di una donna di Giovannella Serra, a soli 60 anni. La donna era molto conosciuta e voluta bene in città e la notizia della sua dipartita ha lasciato un vuoto grandissimo nei i suoi tanti conoscenti.

A rendere tristi molte persone è la prematura scomparsa della donna, ancora troppo giovane per lasciare questo molto. A dare il triste annuncio sono i fratelli e i famigliari di Giovannella. Sono tanti i messaggi dei conoscenti della 60enne, che le danno l’ultimo saluto. ”Carissima Giovannella, che brutta notizia. Te ne sei andata, che tristezza lasci in questa terra”, è il messaggio di uno dei suoi cari amici. Il suo funerale si terrà nella parrocchia di San Michele Arcangelo, a Olbia, l’11 dicembre, alle ore 16.

