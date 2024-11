Olbia, diffamava la sua ex su Facebook, 50enne arrestato

L’uomo di Olbia condannato per i post su Facebook.

Un cinquantenne di Olbia è stato accusato di aver offeso la sua ex pubblicando dei post su Facebook ritenuti dai giudici lesivi dell’onore della donna. I fatti risalgono al febbraio 2022. Un uomo di 50 anni aveva scritto alcune frasi contro la sua ex compagna sui social network. Tali post, ritenuti offensivi, avevano portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

Ma durante l’udienza preliminare, il tribunale di Tempio aveva inizialmente archiviato la vicenda. Il caso, dopo il ricorso della vittima, è stato però riaperto, ed ha avuto diversi esiti. Il procedimento, svoltosi con rito abbreviato su richiesta dei difensori dell’imputato, si è concluso con una condanna per quattro mesi di reclusione e il risarcimento dei danni alla vittima. La donna si era infatti costituita parte civile.

Non è il primo procedimento che ha coinvolto l’uomo per episodi di persecuzione contro la stessa vittima. Nel 2021, come scrive La Nuova Sardegna, era stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per stalking. In quella circostanza, le accuse includevano minacce con una spranga di ferro e un tentativo di investirla con l’auto

