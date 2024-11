Novità dopo i disservizi delle Moby Giraglia per la Corsica.

Corsica e Sardegna non sono più collegate da ormai 3 giorni. La Moby Giraglia è ferma per un guasto tecnico dal 13 novembre scorso e, dunque, dalla Gallura non è possibile raggiungere l’isola francese e viceversa. Ma intanto è arrivata una soluzione per collegare le due isole, ma non da Santa Teresa Gallura. Presto arriverà la Moby Zaza che partirà da Golfo Aranci e arriverà a Porto Vecchio.

La soluzione è arrivata dopo i continui disservizi della Giraglia, che con la scadenza della continuità della nave Ichnusa ha reso praticamente impossibile il collegamento tra le due isole.

Ancora non è stato risolto il problema tecnico a bordo della vecchia nave Giraglia e sono state sospese tutte le prenotazioni, che però erano aperte fino a ieri, nonostante il traghetto fosse fermo in porto. Una situazione che aveva generato non poca confusione in chi credeva che il disservizio si fosse risolto. Ma non è così, perché ancora non ci sono notizie sul ripristino del collegamento. L’impossibilità di collegare le due isole sta creando non poche problematiche per aziende e lavoratori, causando una paralisi del sistema economico.

Questo perché in alternativa alla Giraglia non c’è alcuna nave che possa collegare il porto di Santa Teresa e quello di Bonifacio, altrimenti Porto Torres con Ajaccio. Anche questa estate la Moby Giraglia ha creato non pochi problemi al trasporto locale, a causa di continui guasti al motore. Ma fino al 31 ottobre scorso c’era l’Ichnusa a garantire il servizio. Ora, con la scadenza della continuità territoriale, non c’è più alcun collegamento tra Corsica e Sardegna. Così la compagnia, con la tratta Golfo Aranci-Porto Vecchio ha trovato soluzioni momentanee per garantire il collegamento, necessario all’economia dell’Isola.

