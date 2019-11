I controlli dei carabinieri.

Durante la giornata di ieri, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti nell’ultimo periodo per arginare la recrudescenza di fenomeni di criminalità comune come l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro città, i carabinieri del reparto territoriale dei carabinieri di Olbia hanno sottoposto a controllo e fermato un giovane olbiese, trovandolo in possesso di 8 involucri preconfezionati in pari misura e pronti allo smercio contenenti marijuana e di un coltello a serramanico, sequestrato.

Pochi istanti dopo i militari si sono portati presso l’abitazione del giovane, dove è stato ritrovato un sacchettino con altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. L’ammontare totale del sequestro è stato di 30 grammi di marijuana circa.

Il pusher, con precedenti di polizia specifici, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente di Tempio Pausania per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere.

