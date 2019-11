Continuano i controlli dei carabinieri di Olbia.

Dopo aver sorpreso un pusher trovato con della marijuana e un coltello a continua il lavoro dei carabinieri di Olbia. In altri due ulteriori controlli effettuati durante la notte, è stato fermato il veicolo condotto da un pregiudicato noto ai militari. Il passeggero, un minore residente ad Olbia, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 5 grammi di marijuana, perciò denunciato al Tribunale dei minori per detenzione di sostanza stupefacente.

I Carabinieri di Olbia non allentano la presa sul territorio ed in particolari sui punti sensibili della criminalità in città, mantenendo costantemente, anche dopo il periodo estivo, un dispositivo di servizi di prevenzione e repressione caratterizzati da elevata dinamicità, con la loro caratteristica distribuzione capillare.

