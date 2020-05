La fase 2 nei supermercati di Olbia.

Grande attesa a Olbia per l’apertura dei centri commerciali. Dopo i supermercati, i negozi per bambini e le librerie, le strutture di vendita di più grandi dimensioni si preparano alla ripartenza, non appena sarà acceso il semaforo verde per i negozi. Già da giorni i supermercati di Olbia si sono adeguati alla fase 2, con la sanificazione dei locali, gli ingressi contingentati, guanti e gel all’ingresso e disinfezione tramite ditte certificate. I clienti entrano ed escono da accessi separati. Si chiede il rispetto del distanziamento sociale e si invita a non attardarsi tra le corsie.

Ma la sfida sarà rimettere in moto i centri commerciali a pieno della loro attività. Lo sanno bene all’Auchan di Olbia, dove si stanno attendendo i piani per la fase 2. “Al momento seguiamo tutte le regole indicate dal decreto. Prendiamo ogni giorno, per esempio, la temperatura al personale, oltre ad usare mascherine e gel igienizzante”, spiega Fabio Casu, responsabile della sicurezza all’Auchan di Olbia. A livello nazionale si era ipotizzato d’introdurre l’obbligo di misurare la temperatura all’ingresso dei supermercati. Per il momento resta un’ipotesi e nessun punto vendita si è attrezzato in questa direzione.

Se tutto andrà come previsto la riapertura dei negozi e, quindi anche dei centri commerciali, dovrebbe avvenire lunedì 11 maggio. Ma molto dipenderà dall’evoluzione dei contagi e dalla decisione della Regione nelle prossime ore. Si tengono pronti, comunque, anche al centro Terranova. “C’è ancora incertezza sull’apertura – fa sapere il direttore Enrico Coli –, ma siamo pronti non appena saranno chiariti i dubbi. Stiamo aspettando l’ordinanza per poter procedere e di capire come si risolverà la diatriba tra Regione e governo”.

