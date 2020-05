La stazione tra i Luoghi del Cuore del Fai.

Un piccolo gioiello nel cuore della città di pietra. E’ la stazione ferroviaria di Tempio con il suo trenino verde, considerata un bene prezioso del patrimonio del territorio gallurese e non solo. Un tesoro della città e della Sardegna che quest’anno è stato inserito dal Fai (Fondo Ambiente Italiano) nel censimento dei “I luoghi del Cuore”.

L’importante appuntamento della decima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre 2020. Per partecipare e votare la Stazione Ferroviaria basta un click. Fino al prossimo 15 dicembre sarà dunque possibile votare sul sito del Fai la Stazione Ferroviaria e il Trenino verde come “luogo del cuore”.

Dopo due mesi di isolamento, nella settimana in cui l’Italia timidamente riparte, anche il Fai entra in una nuova fase grazie all’avvio di questa grande campagna nazionale: un’opportunità per ciascuno di noi di esprimere finalmente, quasi fosse un urlo liberatorio, il sentimento appassionato che ci lega al Paese più bello del mondo, lo stesso di cui abbiamo tanto sentito la mancanza.

“Ora tocca a tutta la nostra comunità e il territorio esprimere l’amore e il legame con questo importante pezzo della storia della nostra città – spiega l’assessore al Turismo Anna Paola Aisoni -. Una dichirazione d’amore che sono sicura arriverà. Sarebbe importante salire sul podio dei premiati, tra i primi tre e comunque raggiungere la soglia dei 2000 voti per poter partecipare ai bandi cui è possibile accedere raggiungendo questa precisa soglia di consensi”.

I luoghi più votati infatti verranno premiati, a fronte della presentazione di un progetto concreto: 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro saranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato, mentre il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video, storytelling o promozionale, realizzato a cura della Fondazione. Per i vincitori delle due classifiche speciali ( la prima dedicata all’“Italia sopra i 600 metri”, la seconda relativa ai “Luoghi storici della salute”) sono in palio complessivamente 20.000 euro. Fai e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati, lanceranno inoltre il consueto bando per la selezione degli interventi in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria sulla base di specifici progetti d’azione.

“Facciamo qualcosa per questo luogo che amiamo. Votiamolo insieme. La partecipazione al Censimento è gratuita e aperta a tutti. Possono partecipare maggiorenni, minorenni, stranieri, italiani, enti pubblici, enti privati e scuole.E’ possibile votare dal 6 maggio al 15 dicembre”, conclude l’assessore al Turismo Anna Paola Aisoni .

(Visited 33 times, 33 visits today)