I Vigili del fuoco di Olbia hanno prontamente spento le fiamme.

Attimi di paura oggi a Olbia poco prima delle 18, in via Filangieri, quando la canna fumaria di un’abitazione ha preso fuoco.

Per spegnere l’incendio, che ha coinvolto anche il sottotetto, è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che ha messo in sicurezza la zona interessata dalle fiamme. Fortunatamente non si segnalano feriti.