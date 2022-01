Una passerella nella scuola di Palau.

Una nuova passerella nella scuola di via del Faro a Palau, per entrare agevolmente senza bagnarsi. L’amministrazione comunale del paese ha deciso di rendere più facile l’accesso all’istituto ai ragazzi, docenti e genitori.

Un disagio sentito da chi frequenta la scuola. “Non sappiamo se nelle giornate di pioggia vi sia capitato di entrare all’interno del plesso scolastico di via del Faro e andare sotto i pini magari per attendere vostro figlio al termine delle lezioni mentre piove – dichiara l’amministrazione comunale -. Forse non è capito a tutti ma di certo gli alunni sanno perfettamente che quella zona diventa una grande enorme pozzanghera. Attraversala per prende il pulmino o raggiungere i propri genitori con l’ombrello ha lo stesso effetto di percorrere il guado di un fiume”.

Il Comune ha deciso di risolvere l’annoso problema, con una passerella in legno rialzata dal terreno che permetterà finalmente di poter attraversare quel tratto senza doversi per forza bagnare i piedi. L’opera è stata realizzata con un legno resistente, che non necessiterà di prossime manutenzioni.