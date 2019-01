Gelo a Olbia e in Gallura.

L’Isola è nella morsa del gelo. Sul Gennargentu le minime sono scese agli -8 gradi e a Lanusei e nel nuorese è apparso qualche fiocco.

La situazione in Gallura

Nel resto della Gallura le temperature sono polari, con minime sotto lo zero e massime inferiori ai 5 gradi. Qualche fiocco di neve è apparso a Tempio e dintorni, questo pomeriggio dalle 17. Il freddo è stato meno intenso Olbia, la cui massima ha registrato 8 gradi nella giornata di oggi. La scorsa notte, però, sono state registrate temperature vicino allo zero e anche durante la giornata di domani la temperatura minima registrata si aggira intorno a 1°C.

Allerta meteo

Il gelo è cominciato la notte del 3 gennaio, quando su tutta l’Isola sono state registrate temperature minime intorno dai 2 gradi ai -3 in pianura. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità per condizioni meteo avverse fino al 5 gennaio, a causa del freddo polare che ha preso piede nell’Isola, compresa la Gallura. Il comunicato indica di prestare attenzione al fondo stradale e guidare con particolare prudenza, in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.

