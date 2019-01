Maurizio Diomedi, di Olbia, vince ancora la Coppa Italia del Rally

Il campione gallurese premiato con la Benemerenza del Coni per la vittoria della Coppa Italia di Rally del 201 7, ha vinto nuovamente nel 2018

Maurizio Diomedi, classe 1962, di Olbia, della squadra Porto Cervo Racing, è stato premiato con la Benemerenza del Coni per la vittoria assoluta nel 2017 della Coppa Italia 3° zona di Rally, arrivata per il trionfo al Rally di Roma, il primo primo posto al Rally del Matese, e la partecipazione al Rally Città di Pistoia, non terminato per via di problemi meccanici.

Diomedi, nel frattempo non è rimasto col motore spento, e ha vinto la Coppa Italia 3° zona anche nel 2018, battendo tutti per il secondo anno consecutivo.

Non sono i primi successi dell’esperto Diomedi.”A parte le Coppa Italia 3° zona del 2017 e del 2018, nel 2013 ho vinto il Challenge Italia Ronde Asfalto, ho vinto per tre volte il Sardegna Rally Cup, ho partecipato a 5 campionati regionali… Ne ho vinte tante di gare! Ho partecipato a 83 manifestazioni con 32 vittorie assolute, ho iniziato a correre come pilota dal 2000, ma mi sono avvicinato al Rally per curiosità, interessandomi al Rally Costa Smeralda. Nel 1989 ho iniziato a fare il navigatore, ed ho continuato a farlo fino al 2007. Nel frattempo, nel 2000 ho iniziato anche l’attività di pilota”, afferma Diomedi.

Il movimento Rallystico in Sardegna è in crisi. “In calendario sono poche le gare in Sardegna – conferma Diomedi – E il fatto di essere un’Isola rende estremamente costoso e difficile avvicinarsi a questo sport per i sardi. Due anni fa c’era stata una ripresa, ma ultimamente la crisi si sta facendo sentire anche nel nostro settore”

La Benemerenza del Coni è frutto della vittoria della squadra. “Divido i meriti coi due navigatori che mi hanno supportato nelle gare durante la stagione 2017, che sono Claudio Mele e Fabio Salis. Il mio navigatore abituale è Mauro Turati – specifica il pilota gallurese – ma lui era bloccato da impegni lavorativi. Così ho dovuto trovare un’alternativa, e siccome in Sardegna abbiamo degli ottimi navigatori”.

(Visited 94 times, 94 visits today)