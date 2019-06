La nave in avaria a Olbia.

Un blackout e una nave della Grimaldi è rimasta in avaria nel porto di Olbia. Ieri, poco dopo le 19, l’eurocargo in partenza per Livorno si è bloccata nel mezzo del canale del golfo di Olbia, rischiando di danneggiare i vivai delle cozze.

Dopo aver allertato la Capitaneria di porto, la nave è stata portata a Golfo Aranci per le ulteriori verifiche da parte della Guardia Costiera per verificare se la nave può partire.

(Visited 107 times, 107 visits today)