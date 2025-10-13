Olbia perde l’infermiera Gavina Conteddu, aveva 63 anni

Addio a Gavina Conteddu.

Olbia dice addio a Gavina Conteddu, storica infermiera dell’ospedale Giovanni Paolo II. È volata via all’età di 63 anni lasciando un grande vuoto in città. La donna, ricordata come sempre sorridente e gentile, lavorava da tantissimi anni nel presidio ospedaliero di Olbia, conosciuta come una persona disponibile con colleghi e pazienti.

Buona e amante degli animali, Conteddu lascia una figlia e un marito, ma anche tantissimi conoscenti che non la dimenticheranno mai. I funerali della 63enne si terranno domani, martedì 14 ottobre, alle ore 9:30, nella chiesa dei missionari della Consolata.

