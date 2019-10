Olbia, alla guida sotto l’effetto di droga viene trovato con oltre un chilo di marijuana

Nei guai un 40enne.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nella tarda serata di ieri, nell’ambito dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno tratto in arresto un quarantenne olbiese con precedenti di polizia trovato in possesso di 33 grammi di marijuana, nascosti in una bocchetta di areazione della propria autovettura, ed uno sfollagente telescopico.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 1,2 chilogrammi di marijuana e circa 400 euro in contanti, probabile provento della vendita. L’uomo, peraltro alla guida del mezzo in stato di alterazione psicofisica per assunzione di droga, si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

