L’offerta.

Un’azienda di Olbia assume a tempo determinato full time due manovali edili.

Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l’impiego di Olbia o al proprio Centro per l’impiego di iscrizione.

