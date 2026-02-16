Olbia guida la Sardegna per la durata media dei mutui

La durata dei mutui a Olbia è la più lunga della Sardegna.

Olbia si distingue per la durata dei mutui più estesa della Sardegna nel gennaio 2026, in un mercato che inizia l’anno seguendo le stesse tendenze del 2025.

Secondo MutuiOnline.it, i dati relativi alla Sardegna mostrano una durata media dei mutui pari a 24 anni e 5 mesi, inferiore rispetto alla media nazionale di 24 anni e 10 mesi. L’importo medio richiesto nella regione si attesta a 129.800 euro, al di sotto della media italiana di 151.400 euro, mentre il valore medio degli immobili è pari a 197.000 euro, contro i 234.200 euro della media nazionale. I richiedenti sardi risultano più maturi, con un’età media di 42 anni e 5 mesi, rispetto ai 39 anni e 3 mesi registrati a livello nazionale. Il tasso fisso domina le preferenze, assorbendo il 94,1% delle richieste, mentre il variabile pesa solo per il 3,3% del totale.

A livello provinciale, Oristano registra i richiedenti più giovani della regione, con un’età media di 39 anni, mentre in Ogliastra si osserva la media più alta, pari a 45 anni e 5 mesi. La provincia di Olbia si distingue per la lunghezza dei mutui concessi, che nel 2026 hanno raggiunto i 27 anni in media, mentre i più brevi si registrano in Ogliastra, con una durata media di 20 anni e 7 mesi. Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, Ogliastra guida la classifica con 160.000 euro, mentre la provincia di Carbonia-Iglesias registra le richieste più contenute, pari a 101.404 euro in media. In termini di valore medio degli immobili, Olbia si colloca al vertice con 215.566 euro, mentre Sassari chiude la graduatoria con 155.537 euro.

