Il concerto di Sfera Ebbasta a Santa Teresa Gallura.

Santa Teresa Gallura si prepara a diventare il cuore pulsante della musica italiana con l’arrivo di Sfera Ebbasta, protagonista della ottava edizione dell’Easter Festival. L’appuntamento, fissato per domenica 5 aprile 2026 in piazza Vittorio Emanuele I a partire dalle 21:30, offrirà al pubblico uno spettacolo gratuito, destinato ad animare le celebrazioni pasquali della cittadina gallurese.

L’evento, finanziato dal Comune e organizzato dall’agenzia Fd Concerti e Kat Event in collaborazione con Thaurus, si conferma un momento di riferimento per il panorama culturale e musicale del nord Sardegna, richiamando ogni anno migliaia di spettatori da tutta l’isola. Sfera Ebbasta, con il suo stile unico e i brani che hanno conquistato milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, porterà sul palco un Dj Set travolgente, caratterizzato da energia, ritmo e grande coinvolgimento, pensato per celebrare la Pasqua attraverso la musica e l’aggregazione giovanile.

“Siamo entusiasti di annunciare la presenza di Sfera Ebbasta a Santa Teresa Gallura per la ottava edizione dell’Easter Festival – commenta il sindaco Nadia Matta -. Un artista di livello internazionale, tra i più seguiti e amati del panorama musicale italiano, che sceglie il nostro paese per un grande evento di Pasqua è motivo di orgoglio e un’importante occasione di visibilità per tutto il territorio. Credo fermamente che la cultura e la musica abbiano un potere enorme nel creare legami, attirare energie nuove e far conoscere il nostro territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso che vuole rendere Santa Teresa sempre più viva, attrattiva e protagonista”.

