A Palau un corso d’inglese per adulti, l’iniziativa del Comune

Il corso d’inglese per adulti a Palau.

A Palau prende il via un nuovo corso di inglese per adulti al Centro di Aggregazione Sociale. L’iniziativa, promossa dal settore socioculturale con il supporto di Oltrans Service, è rivolta in particolare ai residenti over 65 interessati ad avvicinarsi alla lingua inglese partendo da un livello base.

L’obiettivo del corso è creare un percorso formativo accessibile e piacevole, destinato a chi desidera migliorare le proprie competenze comunicative, approfondire le conoscenze linguistiche o semplicemente vivere un’esperienza stimolante in un contesto accogliente. Oltre agli aspetti didattici, il corso punta a favorire l’incontro tra persone e la partecipazione alla vita culturale della comunità.

Le lezioni si terranno nel foyer del Cineteatro Montiggia e prevedono un totale di dieci ore distribuite in due appuntamenti al mese. L’insegnamento sarà affidato alla dottoressa Chiara Azara e la prima lezione è programmata per il 23 febbraio alle 15:30. L’accesso è riservato ai residenti nel Comune di Palau, con priorità agli adulti over 65.

Per partecipare è necessario iscriversi al Centro di Aggregazione Anziani “Noi di una certa età“. Le informazioni sulle modalità d’iscrizione e la modulistica possono essere richieste contattando il numero 340/6464252 o scrivendo all’indirizzo m.pezzato@oltransservice.it. I posti disponibili sono limitati e si invita a completare l’iscrizione senza ritardi.

