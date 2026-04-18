L’intervento sull’ampliamento del pronto soccorso di Olbia punta a migliorare spazi, percorsi e gestione dei flussi.

I lavori per l’ampliamento del pronto soccorso di Olbia, all’interno dell’ospedale Giovanni Paolo II, si avviano verso la fase finale. L’intervento rientra in un più ampio piano di riorganizzazione volto a garantire spazi più funzionali e una gestione più efficace dell’emergenza‑urgenza. Le opere hanno interessato in modo diretto il dipartimento, con l’obiettivo di rendere più agevole l’attività sanitaria e migliorare l’accoglienza dei pazienti.

Il progetto ha previsto una riorganizzazione strutturale degli ambienti interni, con una nuova distribuzione delle aree dedicate al triage, all’attesa e all’osservazione. La superficie complessiva del pronto soccorso raggiunge ora circa 600 metri quadrati, con ambienti progettati per rispondere sia alle esigenze sanitarie sia a quelle logistiche.

Nuovi spazi e percorsi separati nel pronto soccorso di Olbia.

Uno degli aspetti centrali dell’ampliamento del pronto soccorso di Olbia riguarda la separazione dei percorsi assistenziali. La nuova configurazione consente una gestione più ordinata dei pazienti, distinguendo i casi a maggiore complessità da quelli a bassa intensità di cura. Questo assetto riduce le interferenze tra le diverse tipologie di accesso e permette al personale sanitario di operare in condizioni più efficienti.

Il pronto soccorso dispone ora di un’area coperta destinata ai pazienti in attesa e di spazi aggiuntivi per la visita medica, organizzati in più postazioni. L’intervento ha riguardato anche i locali di servizio, migliorando la funzionalità complessiva del reparto.

Un progetto legato alla rete territoriale.

L’ampliamento si inserisce in un modello di sanità pensato su scala territoriale, che mira a ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso attraverso una rete più ampia di servizi. L’assetto attuale consente una presa in carico più rapida e una migliore integrazione con le strutture sanitarie del territorio, favorendo percorsi assistenziali più appropriati.

La riorganizzazione degli spazi è stata progettata per adattarsi anche ai picchi di affluenza, che in alcune fasi dell’anno raggiungono numeri elevati. La gestione dei flussi rappresenta un elemento chiave per garantire sicurezza e qualità dell’assistenza.

Tempistiche e prossimi passaggi.

Come scrive La Nuova Sardegna, secondo il cronoprogramma, la conclusione dei lavori è prevista entro la metà di maggio. Il completamento degli interventi consentirà l’attivazione piena delle nuove aree, con benefici attesi sia per i pazienti sia per il personale sanitario. L’obiettivo resta quello di offrire un servizio più efficiente e strutturato, in linea con le esigenze di una città in continua crescita.

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