Le lezioni online di fitness a Olbia.

L’attività fisica e la cura del corpo sono le prime cose che non dovrebbero mancare durante la quarantena. L’ozio prolungato può compromettere i classici addominali scolpiti e non farci sentire pronti per la prova costume di quest’estate.

A rimediare all’inconveniente a Olbia è Angelo Mazza, istruttore di fitness da 30 anni, che ha organizzato un programma di lezioni a distanza. “Dopo un mese io e mia moglie abbiamo deciso di cominciare a tenere i nostri atleti allenati con le lezioni a distanza”, ha detto il personale trainer.

Le lezioni avvengono su Zoom in due versioni, una da 40 minuti e una da un’ora e un quarto. Le attività offerte sono pilates, danza e fitness home. “Ci si allena a corpo libero – ha detto Mazza – dove insegniamo a svolgerli in modo corretto. Ai miei allievi faccio fare gli addominali ed esercizi per tonificare gambe e parte superiore del corpo” .

Sono tante le persone preoccupate per la propria linea, specie se non possono uscire di casa e per questo si tende ad accumulare chili di troppo. Dunque, urge qualche consiglio per non eccedere a tavola. “Siccome non si può uscire di casa- ha no detto l’insegnante – e quindi non ci serve molta energia da consumare, consiglio di non esagerare con la pasta, pane, frutta e riso. Per non rischiare che gli zuccheri si trasformino in grassi sarebbe opportuno consumare più porzioni di verdure e non saltare la colazione”.

Non è dato a sapere ancora quando le palestre possano riaprire. “Si spera presto anche perché lo sport è importante per le difese immunitarie”, precisa l’allenatore. “A tutte quelle persone che quest’anno si sentiranno sicuramente insicure per la propria forma fisica – ha detto Angelo – dico che non bisogna farsene una colpa e che tutti abbiamo diritto di stare in spiaggia e di stare bene con se stessi, al di là del nostro aspetto esteriore perché ognuno è bello a modo suo”.

(Visited 245 times, 248 visits today)