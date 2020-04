L’evento del Mirtò a Olbia.

Ci sarà un drive-in anche al Teatro Michelucci quest’anno. Ad idearlo è il Festival internazionale Mirtò , che ogni estate si svolge in Sardegna. Il progetto risale a una ventina di giorni fa, in collaborazione con la città di Samugheo e già proposto al Comune di Olbia.

Gli organizzatori di Mirtò fanno sapere che lo scopo principale dell’evento non sarà solo l’intrattenimento. “Serverà per dare una mano agli artigiani sardi – fanno sapere gli organizzatori – che in questo momento delicato stanno soffrendo parecchio”.

L’obiettivo, infatti, è quello di mettere in risalto un settore, che quest’anno è stato messo a dura prova dal covid-19. Partirà il 17 agosto, in contemporanea con lo showroom di Samugheo e dopo l’approvazione del Comune di Olbia sarà al Teatro Michelucci. Il drive in avrà un palco e un grande schermo. Ci saranno concerti e anche la trasmissione di film con la Paramount, oltre allo showroom degli artigiani.

(Visited 155 times, 155 visits today)