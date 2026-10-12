Disagi per gli utenti del servizio di igiene urbana a Olbia.
A causa di un malfunzionamento della linea telefonica, il numero verde della De Vizia, la società che a Olbia si occupa della raccolta dei rifiuti e della gestione dell’igiene urbana, è temporaneamente fuori servizio. Il problema impedisce ai cittadini di utilizzare il consueto canale telefonico per contattare l’azienda. Il disservizio resterà in vigore fino al ripristino della linea.
Nel frattempo, per richieste di informazioni e comunicazioni, gli utenti possono rivolgersi a De Vizia attraverso un numero alternativo: 393/6324405. È inoltre possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Le modalità di contatto alternative resteranno disponibili fino alla risoluzione del guasto telefonico.