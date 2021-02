La manifestazione dei lavoratori di Air Italy a Olbia.

Cresce ancora la preoccupazione dei lavoratori Air Italy in vista dell’avvicinarsi del 30 giugno, la data in cui, salvo ulteriori provvedimenti, potrebbero avere il via procedure di licenziamento. I sindacati hanno così indetto una nuova manifestazione, che cadrà l’11 febbraio, in occasione dell’anniversario della liquidazione di quella che è stata la principale realtà industriale della Sardegna.

Quel giorno i lavoratori di Air Italy saranno presenti, dalle ore 10 alle 13, a Olbia davanti al Palazzo dell’ex Provincia Olbia-Tempio. Così le sigle AP – USB – ANPAV – COBAS hanno inoltrato al Sub-commissario della Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia Pietro Carzedda una richiesta di convocazione, estendendo l’invito a tutti i consiglieri e assessori Regionali, ai sindaci e a tutti i rappresentanti delle Istituzioni della Gallura.

Una manifestazione organizzata con breve preavviso causato dall’incertezza conseguente alla situazione sanitaria, che avverrà nel pieno rispetto di tutte le disposizioni sanitarie anti-covid in vigore, è ovviamente aperta alla partecipazione delle altre forze sindacali che riterranno di aderire.

