Ecco il corso di Ingegneria navale a Olbia.

Durante la fiera della nautica di Porto Rotondo è stato presentato il progetto dell’istituzione del corso magistrale in Ingegneria Nautica del Consorzio universitario di Olbia “UniOlbia” , che punta tutto sul settore nautico, in risposta a quelle che sono le esigenze ma anche le maggiori prospettive di sviluppo per il territorio.

Il settore nautico è sempre di più uno dei settori trainanti della economia dell’intera Gallura. E proprio a Olbia si è sviluppato un polo di cantieristica nautica tra i più importanti d’Europa. Per questo il consorzio universitario cittadino ha stretto un accordo con l’Università di Cagliari, che sta portando avanti le pratiche per entrare nel consorzio, e l’Università Federico II di Napoli, che è considerata una eccellenza nel settore accademico nautico.

Oltre che l’istituzione del corso triennale di Ingegneria navale, a Olbia è previsto l’arrivo anche di un nuovo corso magistrale nella stessa materia. L’obiettivo è proprio quello di formare il personale che consenta all’intero polo cantieristico nautico della zona di crescere anche qualitativamente. Per questo sono stati individuati anche degli edifici che consentiranno agli studenti e ai professori di svolgere le lezioni, i tirocini, e tutti i laboratori necessari per la didattica. Nell’immediato sarà a disposizione del nuovo corso uno “Student hub” in via Porto Romano, 8. Per il prossimo futuro verrà recuperata una ex area demaniale marittima Sep in via dei Lidi. Ma, come scrive La Nuova Sardegna, è in studio il recupero anche di altri spazi.

