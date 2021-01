I risultati dei primi 150 tamponi al liceo mossa di Olbia.

Prima giornata di screening Liceo Scientifico “Mossa” di Olbia che si conclude con 150 tamponi rapidi eseguiti e nessun caso positivo.

Parte con il piede giusto la campagna di screening che da Olbia, coinvolgerà 7mila studenti in tutta la Gallura. Dopo il primo giorno già da oggi il numero dei test dovrebbe raddoppiare arrivando a 300 giornalieri.

Lo screening prevede l’esecuzione del tampone antigenico rapido in seguito alla firma del consenso informato da parte dei genitori degli studenti minorenni, e dei diretti interessati in caso di maggiore età. In caso di positività al tampone antigenico lo studente verrà immediatamente contattato e, in collaborazione con il Servizio di igiene e sanità pubblica della Assl, sottoposto a tampone molecolare.

(Visited 23 times, 23 visits today)