Olbia-New York, esulta la Cisl: “Opportunità storica per la Gallura”

Gianluca Langiu (Fit Cisl) considera “una svolta” il volo diretto Olbia-New York

“Il volo Olbia-New York è un’opportunità storica per la Gallura e per l’intero territorio”, esulta il segretario regionale della Fit Cisl, Gianluca Langiu. “Ora, però – aggiunge -, serve il Dmo (Destination management organization, ndr.) per destagionalizzare e trasformare questa occasione in sviluppo e lavoro stabile in tutti gli scali dell’Isola”.

“Siamo di fronte a una svolta che può incidere profondamente sul futuro economico e occupazionale della Sardegna, non si tratta solo di un volo, ma di un ponte strategico con il mercato turistico e commerciale statunitense, con ricadute importanti per l’intera filiera dei trasporti, dell’accoglienza e dei servizi”. Il segretario della Fit Cisl sottolinea come l’arrivo costante di flussi turistici da maggio a ottobre possa favorire nuova occupazione diretta e indiretta, in particolare nei settori aeroportuali, logistici, alberghieri e ristorativi: “È indispensabile che queste opportunità non si traducano esclusivamente in contratti stagionali e precari, ma diventino leve per creare lavoro qualificato e stabile, rafforzando il tessuto produttivo dell’Isola”.

L’appello alla Giunta Todde

Per la Fit Cisl il collegamento intercontinentale deve inserirsi in una strategia più ampia di destagionalizzazione del turismo. “Chiediamo a questa Giunta regionale di istituire senza ulteriori ritardi il Destination Management Organization (DMO) – aggiunge Langiu – uno strumento capace di coordinare pubblico e privato, promuovere la Sardegna sui mercati internazionali e garantire che i flussi turistici vengano distribuiti lungo tutto l’anno. È questa la chiave per superare i limiti cronici del turismo sardo, ancora troppo concentrato nei soli mesi estivi”. Il segretario evidenzia infine la necessità di coinvolgere tutti gli scali della Sardegna, affinché questa opportunità non resti confinata a Olbia, “se vogliamo compiere un vero salto di qualità – conclude Langiu – dobbiamo mettere in rete Cagliari, Alghero e Olbia, costruendo un sistema aeroportuale regionale in grado di valorizzare l’intera Isola e generare sviluppo economico e occupazione stabile in ogni territorio”.

