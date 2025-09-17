Ecco costi e tempi del volo diretto tra Olbia e New York

Delta Airlines annuncia il volo diretto tra Olbia e New York, dai prezzi arriva la conferma che l’offerta sia rivolta agli statunitensi. La tratta sarà operativa dal 20 maggio 2026. Dal 21 al 31 maggio il costo è di 1.500 euro e la tariffa minima che si trova nel primo periodo è di 905 euro per un viaggio dal 2 al 14 giugno 2026. Sono 9 ore e 35 all’andata e un’ora in meno al ritorno, ma con poche comodità: poltrona non reclinabile, nessuna scelta di posto e bagaglio a mano.

Difficile passare 12 giorni nella Grande mela con uno zainetto in spalla. Per imbarcare un bagaglio (fino a 23 chili) in stiva bisogna spendere altri 140 euro, tra andata e ritorno. Si arriva così a un migliaio di euro per il volo diretto. Quasi il triplo di quanto si può spendere con altre compagnie, ma in quel caso c’è una tappa intermedia e per raggiungere la Statua della libertà c’è da passare quasi un’intera giornata in viaggio.

Dal 2 al 14 giugno quella a 906 euro è la tariffa base, ma c’è la possibilità di viaggiare più comodi con le altre superiori: da 1.401, 2.973 e 5.127. Non sono prezzi alla portata dei galluresi medi, ma sembrano più alla portata dei ricchi yankee. Il turismo a stelle e strisce è in grande crescita in Gallura e l’apertura di una corsia preferenziale col volo diretto potrà portare altri statunitensi a conoscere la Sardegna. Probabilmente non saranno tanti i galluresi a fare il percorso inverso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui