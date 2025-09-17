Cambio in Consiglio a Olbia, Sciretti prende il posto di Piccinnu

Giovanni Maria Sciretti entra in Consiglio comunale a Olbia.

Giovanni Maria Sciretti entra in Consiglio comunale ella squadra del Partito democratico al posto di Rino Piccinnu. Il seggio vacante, come da regolamento spettava al primo dei non eletti della stessa lista Pd, ovvero Patrizia Desole, che aveva ottenuto il maggior numero di preferenze tra i non eletti, ma ha presentato rinuncia per questioni personali. Il nuovo consigliere della minoranza della lista civica Insieme si è presentato alla seduta di oggi, 17 settembre.

Per il consigliere è la prima volta che entra in Consiglio comunale. “Consentitemi di esprimere qualche pensiero seppur con commozione di questo ingresso. Per me è un grande onore e piacere far parte di questa assemblea civica del Comune di Olbia. So bene che questo non sarebbe stato possibile senza alcuni fattori. Il primo la disponibilità e generosità di Rino Piccinnu che si è dimesso e della rinuncia per motivi personali di Patrizia Desole”.

Il nuovo consigliere di minoranza ha voluto smentire le voci riguardo a un problema di salute di Rino Piccinnu. “Piccinnu si è dimesso in seguito ad accordi che in campagna elettorale avevamo preso come lista civica Insieme di fare in modo che si creasse un’alternanza della lista qualora qualcuno venisse eletto e ha rispettato l’impegno preso – aggiunge – con grande generosità e disponibilità. Aggiungo anche un elemento se lo avesse fatto nel momento era commissario alla provincia sarebbe stato importante ma un pochino meno importante. Avendolo fatto adesso sapendo che tra qualche giorno non sarà certamente commissario della Provincia secondo me gli rende ulteriore merito e a questo va il mio grande apprezzamento”. Il consigliere ha ribadito di entrare in Consiglio comunale con molta umiltà per dare il proprio contributo.

