Il progetto del Comune di Olbia.

Il polmone verde di Olbia cresce. Il parco della forestale si unirà al Fausto Noce. Questo avverrà grazie alla realizzazione di un nuovo ponte per mettere in sicurezza il rio San Nicola.

La Regione ha finanziato 500mila euro per riprogettare il ponte di via Figoni, collocato tra via Galvani e via Veronese. Il ponte sarà realizzato, quindi, nell’area retrostante l’area verde della forestale.

La realizzare del ponte permetterà la dismissione della parte bassa di via Galvani, estendendo l’area verde del parco Fausto Noce. Il ponte, che attualmente è realizzato con tubolari, sarà innalzato.

(Visited 44 times, 44 visits today)