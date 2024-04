Finisce nei guai a Olbia perché alla guida di un’auto rubata privo di patente e ubriaco

Senza patente guidava un’auto rubata carica di costosa refurtiva ed era ubriaco: una bella sfilza di infrazioni a Olbia. L’intervento della Polizia stradale di Sassari risale al 12 aprile ma è stato reso pubblico solo oggi. Gli agenti erano impegnati in un posto di blocco notturno alla periferia di Olbia e avevano notato un’auto sbandare vistosamente. A quel punto l’avevano fermata.

“All’interno del veicolo venivano identificati due soggetti e accertata la presenza di numerosa attrezzatura da giardinaggio di notevole valore – spiegano dalla Questura -. Dai controlli emergeva che l’autista, visibilmente agitato, era privo di patente poiché revocata pochi mesi prima. Lo stesso, sottoposto ai rilievi etilometrici, risultava alla guida con un tasso alcolemico di ben 3 volte il limite consentito”.

Ma c’era anche quell’attrezzatura costosa a bordo e gli agenti si sono ulteriormente insospettiti dopo alcune dichiarazioni contraddittorie dei due uomini. Contattato il titolare dell’azienda agricola era emersa la verità: non si era ancora accorto del furto appena subito. Per i due fermati è scattata anche la denuncia per furto, in concorso fra di loro.



