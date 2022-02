Olbia scende in piazza per dire no alla guerra in Ucraina: la manifestazione

La manifestazione a Olbia per dire no alla guerra in Ucraina.

Sono moltissime le persone che questa sera sono scese in piazza a Olbia per dire no alla guerra in Ucraina. Una fiaccolata che è partita da piazza Regina Margherita attraversando le vie del centro.

In testa i giovani che reggono uno striscione giallo e blu con la scritta “No alla guerra”. Slogan, cori, canti per chiedere la fine del conflitto. La voce di Olbia è quella dei giovani e dei meno giovani, degli olbiesi da generazioni e di quelli “adottivi”, uniti per la pace. La fiaccolata si è conclusa poi davanti al municipio.

Tra i presenti anche decine di donne, bambini e uomini ucraini. Persone che vivono e lavorano a Olbia e in Gallura da anni, ma che in Ucraina hanno lasciato affetti, familiari o ricordi di vita e che vivono questi giorni con angoscia e paura.