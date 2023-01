Olbia cancella alcuni posti riservati ai disabili

Secondo il Comune di Olbia in città ci sono posti auto riservati ai disabili che non sono più necessari e verranno cancellati. “Negli anni sono stati realizzati su tutto il territorio comunale stalli di sosta

riservati alle persone con disabilità il cui numero non risulta essere stato aggiornato alle effettive

esigente attuali”. Così si legge nell’ordinanza che parla di “alcuni stalli ritenuti non più necessari“. Questi i posti riservati dove scompariranno cartelli e segnaletica orizzontale che li riservavano ai disabili. Ecco vie e numeri civici:

Agrigento, 21

Amadeo, 12 e 29

Gramsci, 43

Del Mirto, 9

Delle Terme, vicolo B civ 6

Di Cambio, 17/19

Epicuro, 20

Deledda, 37

Saltaro, 25

Verdi 10

Liguria, fronte civ 8

Calabria, 2/A

Confalonieri, 28

Sangallo, 26

Sulcis, fronte civ. 5,

In questi punti il Comune di Olbia dispone la “dismissione e relativa cancellazione degli stalli suddetti adibendo le relative aree, ove possibile, a stalli per la sosta libera“.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui