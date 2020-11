La vicenda di una neomamma al pronto soccorso di Olbia.

Partorisce dieci giorni fa e va al pronto soccorso di Olbia con forti dolori ad addome e schiena. Ma dopo ore di attesa aspetta ancora di essere visitata. L’odissea è capitata ad una donna di Olbia, che dieci giorni fa aveva partorito con il cesareo. “Ieri la mia compagna, intorno alle 16, si è recata al pronto soccorso con dolori fortissimi e fino alle 23 non le hanno somministrato nemmeno un antidolorifico”, si sfoga il marito della neo mamma, Davide.

Dopo le cure i dolori si sono ripresentati e questa mattina è nuovamente tornata in pronto soccorso intorno alle 11 del mattino. “Ieri siamo andati via perché abbiamo un bambino di 4 anni e uno di dieci giorni da badare – prosegue Davide -. Però la mia compagna stava ancora male e fiduciosi siamo tornati anche stamattina”. Ma nemmeno oggi l’iter per essere visitata è migliorato. La donna ha atteso altre 7 ore prima di essere visitata.

“Oggi la dottoressa è una sola e gli sforzi dei medici sono concentrati per i pazienti Covid – racconta -. Di conseguenza chi è li per altre cause sembra che finisca nel dimenticatoio”. La neo mamma sta ancora effettuando delle visite, sperando che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.

