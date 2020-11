Le mascherine per i bambini a scuola.

Mascherine obbligatorie a scuola per tutto il giorno in classe alle elementari e alle medie. Fa discutere anche le mamme di Olbia il nuovo Dpcm. In alcune scuole di Olbia, come nella scuola elementare di Santa Maria, ieri mattina si è tenuta una riunione tra genitori e insegnanti, nel corso della quale sono state espresse le perplessità sulla decisione dell’obbligo della mascherina. “Abbiamo sollevato la questione – ha detto Giorgia, la mamma di una bimba di 7 anni -. È intervenuta anche la dirigente scolastica, che ha detto che la circolare ministeriale era chiara e che lei avrebbe sempre fatto rispettare le regole alla lettera per cercare di tenere aperta la scuola”.

Preoccupate si sono dette le maestre, che lamentano la difficoltà di svolgere le lezioni e percepiscono l’insofferenza degli alunni. “I bambini, sopratutto i più piccoli – ha detto una maestra dell’istituto comprensivo di via Vicenza – stanno risentendo parecchio anche del non potere interagire con gli altri bambini”. Ma le preoccupazioni sono alcune di altra natura. “I bambini si adattano in fretta, io temo che si adattino troppo piuttosto e che avranno difficoltà più avanti a tornare a una vita normale”, conclude mamma Giorgia.

(Visited 264 times, 264 visits today)