A Olbia si rinnova la tradizione con il Su Fogarone di Sant’Antonio

La tradizione rispettata in via Barcellona.

Si rinnova la tradizione anche a Olbia con il fuoco di Sant’Antonio, una delle feste più sentite dell’intera Sardegna.

Il fuoco è stato acceso ieri in Via Barcellona in onore di Sant’Antonio abate deriva dalla leggenda secondo cui il santo scese negli inferi per rubare il fuoco e donarlo agli uomini che lo utilizzarono per illuminarsi e riscaldarsi.

Dopo l’incendio doloso dello scorso anno, in cui qualcuno aveva acceso il fuoco prima del tempo, quest’anno tutto è andato secondo i piani.Un’antica tradizione, un momento di aggregazione con vino e dolci, che unisce valori cristiani e tradizioni pagane.

(Visited 1 times, 9 visits today)