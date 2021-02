Forse non tutti sanno che l’attore Gian Maria Volonté è sepolto a La Maddalena

L’attore Gian Maria Volonté.

Amava molto la Gallura l’attore Gian Maria Volonté, tanto da avere una barca di nome Arzachena e recarsi spesso all’Arcipelago di La Maddalena. Proprio per questo profondo amore per questo piccolo paradiso terreno, poco prima della sua scomparsa nel 1994, il grande attore milanese espresse il desiderio di farsi seppellire in un piccolo cimitero maddalenino.

“Si alza il vento, bisogna tentare di vivere”, versi del poeta francese Paul Valery, furono incisi sulla sua lapide in granito sardo a forma di barca a vela. Quelle acque cristalline fecero innamorare Volonté alla fine degli anni Sessanta, grazie ai racconti dell’amico Franco Solinas.

Nel 1974, quando l’attore frequentò per la prima volta il corso al Centro velico vide per la prima volta Caprera. L’artista dopo due anni superò la selezione per diventare istruttore, impegno nato da una passione che alternava agli impegni sui set cinematografici. Gian Maria Volonté frequentò Caprera e l’Arcipelago fino al 1980, poi per via della sua salute dovette interrompere la sua passione, ma mantenne i contatti con la comunità e con il luogo.

