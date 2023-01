Olbia ha scelto il suo rappresentante nell’Amp Tavolara

Il sindaco di Olbia ha firmato il decreto per nominare il rappresentante del Comune nel Cda dell’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. Il sindaco non può nominare un assessore o un consigliere comunale. Settimo Nizzi doveva nominare “un soggetto scelto tra persone esterne all’Assemblea stessa che abbia i requisiti per la nomina a consigliere comunale e Provinciale”.

Il sindaco Nizzi ha firmato il decreto per nominare Massimo Canu come rappresentante del Comune di Olbia nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione dell’Area marina protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo. Nello stesso atto il primo cittadino ha anche confermato la delega da Aurelio Caligiore quale rappresentante del Comune nell’assemblea consortile del Consorzio di gestione.

Nel frattempo l’Amp Tavolara-Punta Coda Cavallo ha nominato l’ingegnere Davide Molinari come direttore pro tempore del consorzio di gestione.

