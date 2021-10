I lavori sul lungomare a Olbia.

Vanno avanti i lavori per la parte finale del nuovo lungomare a Olbia. Stasera si accendono i lampioni per illuminare anche la zona che va dal via Poltu Ezzu al molo Bosazza. Sul nuovo waterfront sono quasi completi anche i lastricati sul marciapiedi.

Mancherebbe solo il verde pubblico, che comprende il viale alberato e il manto erboso come è già stato realizzato sul lungomare Francesco Cossiga. “I lavori finiranno entro la fine di ottobre e ogni giorno vediamo quanto è stupenda quella parte di città”, dichiara il primo cittadino.