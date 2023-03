Olbia sbanca TripAdvisor, seconda in Italia per le recensioni

In base alle recensioni su TripAdvisor Olbia è seconda in Italia

Nuovo riconoscimento per Olbia, secondo una classifica sulle recensioni di TripAdvisor è seconda in Italia, davanti c’è solo Matera. La percentuale di recensioni positiva è altissima, il 97%, ed è vicina a quella della città dei sassi (97,7%). Un dato lontano dal terzo posto di Napoli (93,7%). La classifica è stata realizzata dalla piattaforma Preply e il podio è una sorpresa che arriva dopo i dati sulla qualità della vita.

Per comprendere meglio questo risultato bisogna guardare i numeri delle località italiane prese in esame in questa classifica. Nella speciale top 100 ci sono solo nove città che hanno ricevuto meno recensioni di Olbia. Per la città gallurese risultano solo 1.100 giudizi, ma sono positivi nel 97 per cento dei casi.

“La classifica contiene 100 città tra le più popolose della penisola ed è il risultato di una valutazione completa delle recensioni e delle valutazioni su TripAdvisor”. Da Preply spiegano che “l’obiettivo dello studio è quello di esaminare le destinazioni in base alla loro attrattività turistica e di supportare i viaggiatori nella scelta dei loro programmi di viaggio”.

“Sul secondo gradino del podio troviamo Olbia, città sarda che ha affascinato ben il 97% dei visitatori – si legge -. In particolare i visitatori di Olbia sono rimasti positivamente colpiti dalle attività in mare offerte dalla città, come il tour in gommone e lo snorkeling nell’Area Marina di Tavolara, le escursioni in Sup (Stand up paddle) surf e quelle in catamarano“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui