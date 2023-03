La classifica che incorona Olbia.

Olbia incoronata come una delle città italiane con la migliore qualità della vita. A decretarlo il sito Travel and Leisure, che ha pubblicato una classifica dove il comune gallurese è quinto tra otto realtà italiane per diversi standard presi in esame dal portale.

A premiare la città capoluogo della Gallura sono gli alti standard nell’economia, nella vita culturale e in quella notturna, così come le opportunità di lavoro che negli ultimi anni stanno migliorando. Olbia, stando alla stampa estera, è l’unica città del Mezzogiorno a comparire in classifica per qualità della vita. Il capoluogo gallurese è stato preso in esame assieme a realtà come Milano, Roma, Bolzano, Stresa, Firenze, Siena e Bologna. Con Stresa, la città del Nord Sardegna, è l’unica di piccole dimensioni ad essere incoronata nella top 8.

Il comune della Gallura infatti negli ultimi anni ha migliorato la qualità della vita, attraverso l’accurata riqualificazione del centro storico, l’introduzione del limite 30 e l’incremento dei percorsi ciclopedonali nelle strade. Ad oggi Olbia è l’unica città in Sardegna a crescere per numero di abitanti e a presentare un indice di natalità in incremento. Segnali dovuti alla crescita economica e commerciale del comune e dalle opportunità lavorative. A menzionare questa classifica è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che ha lo annunciato ai concittadini, esultando per l’elogio alla sua città.

“Un attestato di valore che consolida gli sforzi profusi da questa amministrazione e la visione complessiva che fa di Olbia una città europea di assoluto prestigio – dice Nizzi -. Ma anche un incentivo a proseguire verso quel continuo miglioramento di servizi e prospettive che portino rinnovata ricchezza e cultura alla nostra splendida città”.

