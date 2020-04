La situazione della condotta di Olbia sud.

La condotta dell’acqua che serve i quartieri di Murta Maria fino a San Teodoro è gravemente danneggiata. A comunicarlo è Abbanoa. Attualmente i tecnici di Abbanoa sono al lavoro per riparare la tubatura. La piena ha distrutto i blocchi di ancoraggio della condotta.

Per tamponare la situazione gli addetti stanno ricostruendo un bypass “volante”, che poi sarà sostituito da un nuovo collegamento. Le zone rimaste senz’acqua, ovvero il quartiere di Murta Maria e una parte del comune di San Teodoro sono servite da autobotti e impianti di potabilizzazione stagionale.

La situazione non ha però interessato il Mater Olbia, che possiede dei serbatoi autonomi, ma Abbanoa resta in costante contatto con la struttura, impegnata in questo periodo alla cura del covid-19.

