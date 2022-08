La panchina che salva i granelli di sabbia della spiaggia.

“In una spiaggia resta unico ogni granello di sabbia“, scrive il cantante Ultimo nella sua canzone “Sabbia“. Effettivamente, ogni granello delle nostre spiagge può avere una storia a sé, diversa da quella di tutti gli altri granelli che formano la sabbia di uno stesso arenile. La sabbia si forma, infatti, in tempi lunghissimi, anche millenni, sia per fenomeni di precipitazione chimica, che per erosione di massi e scogli, con l’infiltrazione di acqua, che evaporando per via delle alte temperature provoca spaccature e frammentazioni in pezzi sempre più piccoli. I granelli si formano inoltre con l’interazione del mondo animale e l’azione di altri agenti atmosferici come il vento e le correnti fluviali e marine, che trasportano e accumulano detriti come ghiaia e gusci di conchiglie, frantumati nel tempo.

Basta pensare alle piogge cariche di sabbia del Sahara che troviamo puntualmente depositata sulle nostre auto per avere un’idea dei viaggi che può fare un granello di sabbia da una parte all’altra del pianeta. Anche noi umani ci mettiamo del nostro. Stendendo un velo di tristezza sui ladri di sabbia seriali che vengono colti in flagranza di reato nei nostri aeroporti, pensiamo alla sabbia che ci rimane attaccata sulle scarpe e sui piedi quando andiamo via dalla spiaggia. Anche se si tratta, nella maggior parte delle volte, di pochi granelli, pensiamo a tutte le volte che lo facciamo nell’arco di un’estate, e poi a quante volte lo abbiamo fatto nella vita e a quante persone lo fanno, come noi, per tutta l’estate e per tutta la vita. Se non ci siamo portati via, nel tempo, una piccola spiaggia personale dall’arenile, siamo lì, in zona.

Proprio per evitare questo particolare contributo umano all’erosione, è nata la simpatica, semplice ma geniale iniziativa dell’associazione ecologista “Capo Testa Republic APS” con sede a Capo Testa, Santa Teresa Gallura, che ha messo a disposizione dei visitatori della spiaggia di Capo Testa la “panchina salvaspiaggia”, una panchina con un pennello per spazzare via i granelli di sabbia dai piedi prima di andare via. Impatto fortissimo sui frequentatori della spiaggia, che così possono riflettere sull’importanza di un piccolo gesto, che ripetuto nel tempo può essere un ottimo contributo al contrasto dell’erosione delle nostre spiagge.