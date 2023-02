L’Università di Sassari attiva a Olbia la laurea in Infermieristica

Olbia avrà un altro corso di laurea: quello di Infermieristica. Sarà attivato dall’Università di Sassari, per volontà del rettore Gavino Mariotti, con il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia. Il Consorzio Polo Universitario di Olbia, meglio noto come UniOlbia e partecipato anche dal Comune di Olbia e dal Cipnes Gallura, sarà la struttura organizzativa. Il nuovo corso di laurea nasce sulla base convenzione sottoscritta con l’Università di Sassari nel dicembre 2021.

Il corso di laurea in Infermieristica è stato finanziato con la legge regionale di stabilità, appena pubblicata sul Buras. La legge assegna al nuovo corso di laurea a Olbia oltre 3 milioni di euro in tre anni, a partire dal 2023. L’Università di Sassari ha programmato anche la creazione di un nuovo Dipartimento, con sede a Olbia. Sarà trasversale agli altri Dipartimenti, combinando aree didattiche scientifiche ed economico giuridiche.

Agli studenti che concludono il corso di Infermieristica a Olbia – che potrebbe partire con l’anno accademico 2023/24 – verrà conferita la laurea in Infermieristica (Classe L-Snt/01), abilitante alla professione sanitaria di infermiere. Il nuovo corso di laurea di Olbia intende fornire una risposta strutturale alla carenza di infermieri in Sardegna e, più in generale, in Italia. Secondo i dati della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi), gli infermieri oggi sono 395mila. 270mila dipendenti del servizio pubblico nazionale, 80mila dipendenti delle strutture sanitarie private e 45mila liberi professionisti.

Il fabbisogno di infermieri

Sulla base dell’ultimo report disponibile della Fnopi, riferito all’anno 2021, al Sud e nelle Isole servirebbero 23.500 infermieri in più. All’Università di Sassari – come prevede la convenzione – spetterà, tra le altre cose, la “gestione delle procedure di accreditamento del corso e della sede; la programmazione e gestione della didattica erogata agli studenti; l’identificazione dei docenti di riferimento e di tutti i docenti per l’erogazione delle attività didattiche; la gestione delle carriere degli studenti (immatricolazione, tasse universitarie, certificazioni).

A UniOlbia spetterà invece “assicurare la disponibilità delle strutture didattiche e scientifiche a supporto del corso. Aule per la didattica frontale e per la didattica a distanza, postazioni studio per studenti, biblioteche e le ulteriori attrezzature per l’erogazione delle attività formative”. Attualmente a Olbia sono presenti i corsi di laurea triennale in Economia e management del turismo e magistrale in Economia aziendale curriculum Management tourism. Più il master degree in Innovation Management for Sustainable Tourism, tutti del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (Disea).